Karriere Open Air in Schwaz: „Das ist in Tirol eine einzigartige Berufsmesse“

Ein großes Team arbeitet an einem noch größeren Karriere-Fest in Schwaz: Thomas Themessl, Anna Maria Fuchs, Stefan Bletzacher, BM Victoria Weber, Manfred Berkmann, Alexander Fink-Bialowarczuk, Andreas Herzog, Matthia­s Zitterbart und Eveline Bader-Bettazza (v. l.).

Schwaz – Am 17. September wird die Schwazer Altstadt nicht mehr wiederzuerkennen sein, denn an diesem Tag wird dort gebaut, gebastelt, gebohrt, gefräst, gemalt und Neues gefertigt. Dabei wird aber nicht die Altstadt umgekrempelt, sondern der Arbeitsmarkt. Beim Karriere Open Air will man auf moderne Art Unternehmen präsentieren, Jobs vermitteln und vor allem auch Unterhaltung für Groß und Klein bieten.