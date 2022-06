Innsbruck – Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochabend eine Radfahrerin (24) in Innsbruck zugezogen. Die 24-Jährige hatte auf der Josef-Schraffl-Straße (Mühlau) plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren, was einen Sturz zur Folge hatte. Die Rettung brachte sie in die Klinik. (TT.com)