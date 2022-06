Touristin fürchtet wegen Maltas strikter Abtreibungsgesetze um ihr Leben

Valletta – Eine US-Touristin muss nach schwerwiegenden Komplikationen in der Schwangerschaft wegen des strikten Abtreibungsverbots in Malta um ihr Leben fürchten. Andrea Prudente und ihr Partner Jay Weeldreyer waren im Urlaub auf der Mittelmeerinsel, als sie in der 16. Schwangerschaftswoche wegen starker Blutungen ins Krankenhaus musste, wie Weeldreyer der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch berichtete.

Die Ärztinnen und Ärzte in dem Krankenhaus seien bei der Weitergabe von Krankenakten an die Versicherung unkooperativ gewesen, zitiert The Guardian Weeldreyer. „Ich möchte nur lebend hier rauskommen", sagte Prudente der Zeitung aus ihrem Krankenzimmer in Maltas Hauptstadt Valletta. „Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen keinen Albtraum wie diesen ausdenken können." Sie habe das Gefühl „aktiv traumatisiert zu werden".