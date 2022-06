Konzentrierte Vielfalt: „stummer schrei“ starte mit Mitterer-Premieren

Stumm – Ohne „Märzengrund“ geht es in Stumm und beim dortigen Kulturfestival „stummer schrei“ nicht. Die Uraufführungsproduktion von Felix Mitterers Volksstück aus dem Jahr 2017 ist zwar heuer nicht mehr zu sehen. Aber der vom Stück inspirierte „Märzengrund“-Film von Adrian Goiginger („Die beste aller Welten“, 2017) kommt heute Abend zum Festivalstart im Dorfbäck-Stadl zur – bereits ausverkauften – exklusiven Tirolpremiere. Offizieller Kinostart des fast zur Gänze an Originalschauplätzen im Zillertal gedrehten Aussteiger-Dramas mit Johannes Krisch, Verena Altenberger, Gerti Drassl und Harald Windisch ist der 19. August.

Und ein Festival ohne Felix Mitterer wollte der künstlerische Leiter Christoph Crepaz auch 2022 nicht wagen. Als Eigenproduktion des Festivals kommt Mitterers „Jägerstätter“ morgen Freitag zur Premiere. Die Inszenierung verantwortet Konrad Hochgruber. Es spielen unter anderem Bernhard Eberharter, Chiara Maria Rieser und Gabriele Maricic-Kaiblinger. Zwanzigmal ist das biografische Drama über den von den Nazis zum Tode verurteilten Kriegsdienstverweigerer Franz Jägerstätter bis 31. Juli in Stumm angesetzt.

Ansonsten gilt beim „stummer schrei“ heuer „weniger ist mehr“. „Nicht das Breitgefächerte und nicht die Fülle dominieren das diesjährige Programm, sondern Strahlkraft und Nachhall ausgesuchter Theaterstücke und Konzerte“, erklärt Christoph Crepaz. Der rote Faden durch den buchstäblich konzentrierten Spielplan ist die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Spielarten von Volkskultur. So wird es einen „kleinen“ Volksmusik- und Liedgutschwerpunkt geben: Merima Kljucˇo und Jelena Milusˇi´c kommen mit ihrem an traditioneller rumänischer, kroatischer, kosovarischer und sephardischer Musik orientierten Programm „Lume“ nach Stumm (7. Juli), Die Knoedel erinnern mit ihrem musikalischen Dokudrama „Der Aufschneiter“ an den Tiroler Barockkomponisten Benedikt Aufschnaiter (23. Juli) und Suonno d’Ajere präsentieren ihre Neubearbeitungen neapolitanischen Liedguts (28. Juli).