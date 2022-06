WM-Blech mit Rekord für Reitshammer: „Das übertrifft die EM-Medaille“

Nach WM-Rang vier ist der Tiroler Bernhard Reitshammer bei der EM in Rom ein Goldkandidat. © AFP

Von Roman Stelzl

Entgeltliche Einschaltung

Budapest – Kurz sollte es die Jury am Dienstagabend bei der Schwimm-WM in Budapest für Bernhard Reitshammer noch mal richtig spannend machen. Nach dem Bewerb über 50 Meter Brust folgte das so genannte „Video judging“, das erst Ende 2021 international eingeführt wurde und sich über Minuten hinzog. Kurz und gut ging es darum, ob jemand schummelte, also verbotene (Delfin-)Beinzüge machte. Die Unterwasserkameras wurden ausgewertet – und der 28-jährige Tiroler, aktuell Vierter, saß selbst im kühlen Wasser wie auf heißen Kohlen.

„Natürlich habe ich im ersten Moment gehofft, dass ich eine Medaille bekommen könnte. Aber andererseits habe ich mir gedacht: Hoffentlich werde zuletzt nicht ich disqualifiziert. Es ist ein zweischneidiges Schwert“, blickte Reitshammer auf die bangen Momente zurück.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Aber es blieb alles beim Alten – die Medaillen waren ebenso vergeben wie WM-Blech für den Absamer. Doch auch diese imaginäre Auszeichnung hatte ihren ganz besonderen Glanz: In 26,94 Sekunden durchbrach Reitshammer in österreichischer Rekordzeit die 27-Sekunden-Schallmauer. Eine enorme Leistung, bedenkt man, dass der Wahl-Oberösterreicher mit einer Bestmarke von 27,33 nach Ungarn angereist war. „Das ist richtig, richtig geil. Die 27 Sekunden sind wirklich eine Schallmauer“, sagte Reitshammer, der seinen Erfolg noch höher einordnete als Bronze über 100 Meter Lagen bei der Kurzbahn-EM 2021. „Das übertrifft meiner Meinung nach noch die EM-Medaille. Vierter Platz bei einer Langbahn-WM, das ist schon was ganz Besonderes.“

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Und das Geheimnis des Erfolges? Das findet der Olympia-Schwimmer in der Routine. Der Oldie unter den elf österreichischen Schwimmern behielt auch in seinem ersten WM-Finale auf der Langbahn die Coolness. Mehr noch: Er wuchs über sich hinaus. „Ich war vor dem Finale schon nervös, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Das war sicher einer der Hauptgründe, wieso es so gut gelaufen ist. Die Routine hilft mir“, analysierte Reitshammer, der freilich nichts von einem perfekten Lauf wissen wollte und lieber Luft nach oben suchte: „Bei der Reaktionszeit geht es besser. Der Tauchzug war gut, aber nicht perfekt. Es gibt Verbesserungspotenzial.“