„A E I O U“: Verrückte Liebe in den schönsten Farben

Innsbruck – Inhaltlich schöpft dieser Film genüsslich aus dem Fundus jenes Genres, das die Franzosen so unübertroffen charmant als Amour fou bezeichnen. „Verrückte Liebe“, ins Deutsche übersetzt, wirkt da vergleichsweise ernüchternd: Kann denn Liebe jemals verrückt sein?

In Nicolette Krebitz’ bei der Berlinale ’22 vorgestelltem Spielfilm, er heißt, bitte sich vom Titel nicht verschrecken lassen, „A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe“, wird eine Amour fou bis zum letzten Tropfen akuter hormoneller Höchststände zelebriert: schillernd und facettenreich, unpeinlich, folgerichtig, lebensfroh. Wie Verliebtsein eben sein sollte.

Leidenschaftlich werfen sich ausgezeichnete DarstellerInnen ins Getümmel. Die unvergleichliche Sophie Rois spielt Anna, eine in die Jahre gekommene Schauspielerin, die einmal jemand war. Aktuell aber lebt sie von der Hand in den Mund, auf Kosten ihres Vermieters Michel (herzlich und elegant: Udo Kier). Der verehrt Anna und sieht gnädig über ihren enormen Zahlungsrückstand hinweg. Michel ist immer da, wenn Anna sich ausweinen will.