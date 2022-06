Fünffach-Jackpot im Lotto: 5,5 Millionen Euro warten auf Gewinner

Wien – Keinen Sechser hat es bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch gegeben – zum fünften Mal in Folge. Am Sonntag geht es somit um einen Fünffach-Jackpot mit rund 5,5 Millionen Euro für die "sechs Richtigen", berichteten die Österreichischen Lotterien am Donnerstag. Um diese Jackpot-Summe zu erreichen, brauche es rund 5,2 Millionen Tipps.