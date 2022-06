Hagenaars verpasst knapp den Sieg zum Auftakt des KitzAlpBike-Festivals

Brixen – Spannende Entscheidung zum Auftakt des 26. KitzAlpBike-Festivals: Beim Vaude Brixen HillClimb verfehlte der Brixentaler Lokalmatador Patrick Hagenaars den Sieg um lediglich 1,5 Sekunden. Der Kirchdorfer Weltcup-Skibergsteiger Andreas Mayer kam auf den dritten Rang. Den Sieg sicherte sich der Deutsche Jakob Hartmann. Bei den Damen setzte sich auf der 5,5 Kilometer langen Stecke mit 500 Höhenmetern zum Brixner Filzalmsee die 26-jährige Christina Sautner aus Reith im Alpbachtal durch und führte damit vor der St. Johannerin Stefanie Lorenz einen Tiroler Doppelsieg an. Rund 250 Sportler nahmen den Bergsprint in Angriff. Am Samstag (ab 8 Uhr) folgen in Kirchberg die Marathon-Rennen. (rost)