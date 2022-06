Tiroler Wutscher neuer bundesweiter Obmann der niedergelassenen Ärzte

Wien – Der Tiroler Allgemeinmediziner Edgar Wutscher ist neuer Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK). Er wurde am Donnerstag zum Nachfolger von Johannes Steinhart gewählt, der als Favorit für die Wahl zum bundesweiten Oberhaupt der Standesvertretung gilt. Bestätigt wurde Harald Mayer als Obmann der Bundeskurie der angestellten Ärzte, wie die Ärztekammer mitteilte.

Stellvertreter Wutschers ist Dietmar Bayer. Der 55-jährige Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin in Leibnitz ist Vizepräsident und Kurienobmann der Ärztekammer Steiermark. Als zweite Stellvertreterin wurde Naghme Kamaleyan-Schmied gewählt. Die Wiener Allgemeinmedizinerin (44) ist Kurienobmann-Stellvertreterin der Ärztekammer für Wien.

Mayer, der seit 2003 Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte ist, wurde am Donnerstag für seine mittlerweile fünfte Amtsperiode wiedergewählt. Der 62-Jährige ist Unfallchirurg am Landeskrankenhaus Schärding in Oberösterreich.