Van der Bellen verabschiedete Österreichs Frauen-Team mit Erinnerung an 2017

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Österreichs Frauen-Nationalteam mit großen Hoffnungen zur anstehenden EM in England verabschiedet. Österreichs Staatsoberhaupt erinnerte sich am Donnerstag in der Hofburg fünf Jahre zurück. Damals brachen die Fußballerinnen zum Kontinentalturnier in die Niederlande auf - und kehrten als Halbfinalistinnen zurück. "Wir drücken alle die Daumen, dass Sie weit kommen. Alles ist möglich, aber Sport ist Sport", meinte Van der Bellen.

Angeführt von Teamchefin Irene Fuhrmann und ÖFB-Präsident Gerhard Milletich reiste das Team typisch britisch im roten Doppeldecker-Bus zum Empfang der Staats- und Regierungsspitze an. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler blickte bereits gespannt dem Eröffnungsspiel am 6. Juli voraus. Da trifft Österreich im mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Old Trafford von Manchester auf die Gastgeberinnen. "Wenn alles gut geht, könnte ich dabei sein. Das ist etwas, für das Sie viele beneiden werden, allein um dieses Highlight", meinte Kogler. In Anspielung auf die als "Theater of Dreams" bekannte Arena sagte Kogler: "Mögen Ihre Träume in Erfüllung gehen."