Nach zweitem Befund: Erster Affenpocken-Fall in Tirol nun bestätigt

Elektronenmikroskopische Aufnahme von Affenpocken-Viren. © APA/RKI/Freya Kaulbars

Innsbruck – Nach einem Verdachtsfall ist es nun bestätigt: Eine Mann in Tirol ist offiziell mit Affenpocken infiziert. Das teilte das Land am Dienstag per Aussendung mit. Der Patient ist mit Symptomen zur Behandlung und für weitere Abklärungen in einem isolierten Bereich an der Innsbrucker Klinik aufgenommen worden.

Die Infektion war bereits am vergangenen Donnerstag mittels einer Pocken-PCR-Testprobe festgestellt worden. Allerdings musste die Probe zu einer Spezialuntersuchung an die Virologie nach Wien geschickt werden. Da dies ebenfalls zu einem positiven Ergebnis führte, gilt der Fall nun als bestätigt.

Im Zuge der behördlichen Erhebungen gab der Betroffene an, dass es in Tirol keine Kontaktpersonen gebe.

21 Fälle bisher in Österreich bestätigt

Mit Stand Dienstag hat die AGES bisher 21 bestätigte Affenpocken-Fälle in Österreich gemeldet. Fast drei Viertel davon wurden in Wien nachgewiesen. Affenpocken sind eine fieberhafte, pockenähnliche Viruserkrankung, die in der Regel deutlich milder verläuft. Zur Ansteckung ist enger Körperkontakt nötig. Bei den meisten Patienten bilden sich die Krankheitserscheinungen – offene Stellen bzw. Pusteln auf der Haut – binnen weniger Wochen von selbst zurück.

Bei einer möglichen Affenpocken-Erkrankung sei die rasche Überprüfung des Verdachtes sowie eine Absonderung und auch die Nachverfolgung von Kontaktpersonen entscheidende Maßnahmen. Diese wurden von den Behörden im vorliegenden Fall umgehend getroffen.

EU-Arzneimittelbehörde prüft Impfstoff

Die Krankheit ist meldepflichtig. Eine bereits erfolgte Impfung gegen Pocken hilft auch gegen Affenpocken. Laut dem Gesundheitsministerium könnten bereits in den kommenden Wochen erste Affenpocken-Impfdosen nach Österreich geliefert werden. Die Impfung soll einzelnen Personengruppen zur Verfügung stehen. Wem genau ist noch unklar. Weltweit sind in diesem Jahr inzwischen fast 5000 Affenpocken-Infektionen bei Menschen gemeldet worden.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA prüft derzeit Daten zur Erweiterung der Zulassung eines Pockenimpfstoffes auch als Schutz gegen Affenpocken. Das Präparat Imvanex wird in der EU bereits gegen Affenpocken verwendet, ist aber bisher nur gegen Pocken zugelassen. Der Impfstoff gilt aber auch als vielversprechender Schutz gegen Affenpocken, da sich beiden Virenarten sehr ähnlich seien, wie die EMA am Dienstag in Amsterdam mitteilte.

Die EMA-Experten verweisen auf Ergebnisse von Laborstudien, nach denen der Impfstoff die Produktion von Antikörpern ankurbelt, die vor der Krankheit schützen können. In der EU ist Imvanex zur Zeit nur begrenzt vorrätig. In den USA ist das Präparat unter dem Namen Jynneos zugelassen – auch als Schutz vor Affenpocken. Die EMA empfiehlt, vorerst das Präparat aus den USA zu importieren angesichts der zunehmenden Infektionszahlen in der EU. Die Nebenwirkungen seien milde: Schmerzen an der Einstichstelle, Muskel-und Kopfschmerzen sowie Müdigkeit. Wie lange die Prüfung der Daten dauern wird, ist unklar.

Erster Verdachtsfall auch im Bundesland Salzburg

Auch die Stadt Salzburg hat am Dienstag den ersten Affenpocken-Verdachtsfall für das Bundesland gemeldet. Ein 29-jähriger Mann wurde von der Bezirksverwaltungsbehörde in häusliche Quarantäne abgesondert. Angesteckt haben dürfte sich der Mann in München. Weitere Informationen gab die Behörde aus Datenschutzgründen nicht bekannt. Der endgültige Laborbefund wird in zwei Tagen erwartet. (TT.com)