Brief an Tirol von Fritz Gurgiser: Das Desaster auf unseren Straßen

Dieser Sachbefund bestimmt für Tirol, was für Mensch, Natur, Boden, Pflanzen, Luft und Wasser wichtig ist und „Klasse anstatt Masse“ bedeutet. In Ansätzen da, aber bei Weitem nicht ausreichend, wie das Beispiel Verkehr zeigt. Deshalb haben wir als jahrzehntelang tätige Bürgerrechtsorganisation der Tiroler Landesregierung und den Bezirkshauptmannschaften ein 10-Punkte-Programm auf Basis der nationalen und internationalen Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen vorgelegt, welches umzusetzen ist.

Es reicht nicht, über Fernpass, Zirler Berg, Achental etc. alles undosiert hereinzulassen und die Anrainerschaft zu ignorieren und einzusperren. In Innsbruck-Umgebung dann den „Staunotstand“ auszurufen und das Desaster irgendwie mit Abfahrtverboten bewältigen zu wollen. Pkw, Busse, Wohnmobile, Lkw oder Motorräder müssen sich darauf einstellen, dass es in Tirol auf Grund der vorgegebenen Topografie keinen unbegrenzten Verkehr gibt.