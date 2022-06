Tiroler stürzte von Hochstand: Von Ehefrau und Notarzt reanimiert

Obergarten-Lermoos – Seine Ehefrau rettete einem 74-Jährigen am Donnerstag in Obergarten das Leben. Der Einheimische arbeitete gegen 11.45 Uhr an einem Hochstand im Bereich Gartner Joch. Seine Frau wartete unterdessen im Auto auf ihn. Der Mann dürfte laut Polizei Nägel auf dem Hochstand abgelegt haben. Als er wieder nach unten stieg, dürfte er ausgerutscht und aus etwa fünf Metern abgestürzt sein.