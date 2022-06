Selbstfahrende Autos waren am Brenner und in Kufstein unterwegs

In Kufstein wurde an der deutsch-österreichischen Grenze ein automatisierter Spurwechsel getestet. Drei Fahrzeuge von BMW übermittelten ihre Position, Geschwindigkeit und Absicht eines Spurwechselmanövers über ein 5G-Netz an einen BMW Service. Dieser Dienst überwacht den laufenden Verkehr und den Abstand zwischen Fahrzeugen, ermittelt eine empfohlene Geschwindigkeit für alle Fahrzeuge und wählt einen geeigneten Zeitpunkt für einen Spurwechsel.

"Grenzüberschreitende Szenarien sind eine Herausforderung für 5G-Netze und das Projekt zeigte ein reibungsloses Roaming für Fahrer, die sich von einem Land in ein anderes begeben", heißt es in einem Bericht, in dem die Resultate der Tests vorgestellt wurden. Das Projekt 5G-Carmen wird von der Trentiner Stiftung Bruno Kessler koordiniert. CARMEN steht für "Connected and Automated Road Mobility in the European Union".