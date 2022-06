Warnung an ukrainische Flüchtlinge vor übereilter Rückkehr

c

Aus der Ukraine kommen Warnungen vor einer übereilten Rückkehr der etwa fünf Millionen in Europa befindlichen Kriegsflüchtlinge. Olena Sotnyk, Beraterin von Vize-Regierungschefin Olha Stefanischyna, meinte nach Gesprächen in Berlin, dass Mittel und Wege gefunden werden müssten, die zerstörte Infrastruktur zumindest teilweise wieder aufzubauen. "Und es braucht da, wo sie hingehen, ein funktionierendes Raketenabwehrsystem - so wie es jetzt mehr oder weniger für Kiew existiert."