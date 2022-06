Mitreden bei der Neugestaltung des Lienzer Hauptplatzes

Lienz – Die Neugestaltung des Lienzer Hauptplatzes geht doch nicht so schnell wie erwartet. Der Bürgerbeteiligungsprozess geht jetzt in eine neue Runde, am 2. Juli lädt die Stadt zu einer offenen Ideenwerkstatt in die Mittelschule Nord. Von 9 bis 16 Uhr sind nicht nur Einwohner von Lienz, sondern auch andere Interessierte aufgerufen, teilzunehmen.