Gesichts-Scan und Fingerabdruck: Neue Bezahlmethoden auf dem Vormarsch

Die Branche testet unterdessen bereits weitere Varianten. In Brasilien laufe ein Pilotversuch, bei dem Kunden biometrische Daten wie beispielsweise Gesichtszüge oder den Daumenabdruck in Geschäften hinterlegen. So könne man künftig ohne Geld, Karte oder Gerät einkaufen gehen. Bis diese Innovation auch in Österreich eingeführt wird, würden allerdings noch Jahre vergehen, so Brönner.