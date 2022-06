Mit dem Tablet durchs Schulhaus in Arzl

Kinder der VS Arzl luden gestern Direktorin Andrea Schwerma (l.) und LR Beate Palfrader zur „Schulhausrallye“.

Innsbruck – Vom ersten Scan des QR-Codes am Schuleingang bis zum Eintippen der Lösung der letzten Rätselaufgabe im zweiten Stock – ohne Tablet geht bei dieser ganz speziellen Schnitzeljagd quer durch die Volksschule Arzl gar nichts. Überhaupt wird hier das digitale Lernen besonders großgeschrieben. Das ist auch der Grund, weshalb Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) der VS Arzl gestern als erster Schule Tirols überhaupt das Gütesiegel „Digitalisierung“ verliehen hat.

Denn wo früher Kreide, Schwamm und Tafel noch zu den wichtigsten Utensilien zählten, haben längst Apps, kleine Roboter und Monitore Einzug gehalten – und werden, wo es nur geht, im Unterricht eingebaut. Zu verdanken ist das vor allem Petra Eichler und Barbara Csonka-Voithofer. Die beiden Pädagoginnen haben früh damit begonnen, mit Unterstützung von Schulleiterin Andrea Schwerma „ihre“ Schule fit für die digitale Zukunft zu machen. Geholfen haben dabei nicht zuletzt die finanziellen Mittel von Land Tirol und Stadt Innsbruck. So hat das Land im Rahmen der „Bildungsoffensive 4.0“ fünf Millionen Euro für die digitale Infrastruktur zur Verfügung gestellt, in der Pandemie dann weitere zwei Millionen. Seit dem Projektstart 2018 wurden so insgesamt 428 Tiroler Schulen gefördert.