Auto kollidierte mit Motorrad: Zwei Verletzte, Pkw-Lenker alkoholisiert

Innsbruck – Am Donnerstag stießen an der Kreuzung Sillgasse in Innsbruck ein Auto und ein Motorrad zusammen. Ein 44-jähriger Mann fuhr mit dem Auto auf der Meinhardstraße in südliche Richtung und wollte nach links in die Museumstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 24-Jähriger mit einer 20-Jährigen auf dem Sozius nach Norden. An der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin kamen dabei zu Sturz und mussten schwer verletzt in die Klinik gebracht werden.