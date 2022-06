TT-Kommentar zum Hinteregger-Rücktritt: Streitbar, konsequent, erfolgreich

Vor knapp einer Woche erteilte Martin Hinteregger allen Transfergerüchten eine Absage und betonte: „Ich werde meine Karriere bei Eintracht Frankfurt beenden.“ Dass der „Hinti“ damit nicht irgendwann, sondern sofort meinte, erwischte gestern alle am falschen Fuß. Es ist ein früher Abgang mit 29 Jahren, der auf den zweiten Blick gar nicht mehr so überraschend wirkt. Im Interview mit dem Standard sagte der Kärntner zuletzt mit Blick auf die Medienlandschaft: „Die wollen perfekte Profis wie einen Haaland und nicht welche, die aus der Maschinerie raustreten. Die mit Ecken und Kanten werden nicht mehr gewünscht.“ Und eines hatte der „Hinti“ immer: Ecken und Kanten. Man könnte an dieser Stelle etliche Anekdoten anführen – wie jene des wankenden, sichtlich betrunkenen Hintereggers bei einem Trainingslager in Tirol – oder jene Vereine aufzählen, von denen er im Unfrieden geschieden war.