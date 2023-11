Fragen zu Sucht und Standort bei „Tirol Live“

Ein Paket riecht eigenartig, die Post ruft die Polizei, ein Hund erschnüffelt Drogen in einer Postsendung. Hat sich die Drogenszene durch die Verlagerung ins Internet verändert? Ist tatsächlich verhältnismäßig viel Kokain im Umlauf? Gerhard Jäger, Geschäftsführer des Jugendzentrums Z6 in Innsbruck, erklärt in „Tirol Live“, wie Drogensucht erkannt und wie Süchtigen geholfen werden kann.