Bayern-Präsident Hainer in Innsbruck: „Sport sorgt schon für Abwechslung“

Am Dienstag weilte Herbert Hainer für einen Gastvortrag in Innsbruck, am Mittwoch war der Bayern-Präsident (2.v.r.) dann sichtlich stolz, gemeinsam mit Oliver (l.) Kahn und Hasan Salihamidzic (r.) den neuen Star Sadio Mané zu präsentieren.

Innsbruck – Nein, das erste Mal war Herbert Hainer am vergangenen Dienstag nicht in Innsbruck. „Ich war 1976 auf dem Patscherkofel und hab’ Rosi Mittermair angefeuert“, erzählte der langjährige CEO von adidas und nunmehrige Präsident des FC Bayern München im Zuge eines Gastvortrags am Management Center Innsbruck (MCI). Dabei sprach der 67-Jährige über Erfolg, das Berufsleben – aber natürlich auch über den FC Bayern München:

... über teure Streaming- und Ticket-Preise: „In Deutschland sind die Preise für Tickets und Streaming-Dienste immer noch moderat, in England zahlt man das Doppelte bis Dreifache, Was ich aber schon sehe, ist, dass man teilweise für einen Bewerb drei oder vier unterschiedliche Abos braucht. Da muss man aufpassen, dass man den Konsumenten nicht überfordert.“

... über die Unterschiede zwischen Fußball und Wirtschaft: „Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Wobei ich immer sage, auch ein Fußball-Club in der Dimension des FC Bayern ist ein Wirtschaftsunternehmen. Nur wenn du wirtschaftlich stark bist, kannst du auf dem Markt agieren. Aber es gibt einen großen Unterschied: In einem Wirtschaftsunternehmen denken Sie langfristig, im Fußball häufig nur von Samstag bis Samstag. Außerdem wird in der Öffentlichkeit sofort alles hinterfragt. Allein in München gibt es sieben Zeitungen, das ist ein Schwarm an Aufmerksamkeit, das beeinflusst einen Verein. Das sieht man bei der aktuellen Lewandowski-Diskussion. Ob man das will, oder nicht, man kriegt sie nicht weg.“