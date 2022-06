Verschmuster Wildkatzen-Nachwuchs im Innsbrucker Alpenzoo

Innsbruck – Ein Sichtschutz an der Wildkatzenanlage sorgte bei den Besuchern des Innsbrucker Alpenzoos in den letzten paar Wochen für Verwunderung. Nun wurde das Geheimnis gelüftet: Es gab Nachwuchs, fünf Stück an der Zahl.

Die Paarungszeit der Europäischen Wildkatze sei gewöhnlich von Januar bis März. Manchmal auch schon im Dezember oder später bis in den Juli. Die Tragzeit beträgt zwischen 60 und 68 Tage und die meisten Jungen werden im April oder Mai geboren. In seltenen Fällen finden Geburten bis in den August statt. In einem Wurf sind dann ein bis vier, selten auch bis zu sieben junge Katzen, die bei der Geburt 65 bis 163g wiegen.