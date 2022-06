Metallarbeiter in Schwoich mit Kopf und Oberkörper in Maschine eingeklemmt

Schwoich – In der Nacht auf Freitag ist es in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Schwoich zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Gegen 0.30 Uhr wollte ein Arbeiter eine Störung an einer Maschine beheben. Der 38-Jährige wurde mit Kopf und Oberkörper eingeklemmt. Warum, ist noch nicht bekannt.