Kletter-Weltcup, (Poetry) Slams bis Kaiser-Fest: Das ist am Wochenende los in Tirol

Jetzt ist der Sommer auch offiziell ins Land gezogen – ein guter Zeitpunkt, für allerlei sportliche Outdoor-Events. Die gibt es am Wochenende zuhauf: von einer Kulinarik-Wanderung in Imst über das KitzAlpBike-Festival bis zum Triathlon Kaiserwinkl-Walchsee. Auch das Kaiserfest in Kufstein, der Haller Burgsommer oder das Landecker Stadtfest hoffen auf Beistand vom Wettergott. „Drinnen" wird indes Tagebucheinträgen aus der Jugend, dem oder der künftigen Poetry-Slam-Meister:in oder musikalischen Klängen gelauscht. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.