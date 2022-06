Russland liefert wegen Krieg weniger Gas: EU-Gipfel diskutiert Folgen

Brüssel, Kiew – Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder werden am Freitag am zweiten Tag des Gipfels in Brüssel über die Folgen der sinkenden russischen Gaslieferungen und die steigenden Preise diskutieren. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte eine beschleunigte Suche nach alternativen Gaslieferungen aus anderen Ländern an. Der belgische Ministerpräsident Alexander de Croo pochte auf einen gemeinsamen Gas-Einkauf der EU-Staaten.

"Wir müssen einen Energieblock bilden. Wenn wir alle auf uns allein gestellt sind, werden wir auch allein untergehen", sagte De Croo. Ein weiteres Thema auch in den Diskussionen mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, wird die Inflation sein. In dem Reuters vorliegenden Entwurf der EU-Gipfelerklärung wird Russland für die stark gestiegenen Energie-und Lebensmittelpreise verantwortlich gemacht und Moskau vorgeworfen, Energie als Waffe zu benutzen.

Auch der irische Regierungschef Micheal Martin zeigte angesichts der befürchteten Gasknappheit besorgt. Die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Gaslieferungen an Deutschland und andere EU-Staaten einzuschränken, verschärfe die Lage. "Wir stehen also vor einem sehr schwierigen Winter in Bezug auf die Energiekrise", sagte er am Freitag am Rande eines EU-Gipfels. "Jeder ist besorgt, dass die Inflation angeheizt wird und dass die Inflation noch weiter ansteigt."