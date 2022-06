Betrugsmasche per Telefon: Justiz warnt vor falschen Staatsanwälten

Wien – Das Oberlandesgericht (OLG) Wien warnt vor Betrügern, die sich telefonisch als Staatsanwälte oder Gerichtsbedienstete ausgeben und zur Überweisung von Geldbeträgen verleiten wollen. Entsprechende Anrufe von manipulierten Rufnummern, die am Display als real existierende Nummern von Gerichten oder Staatsanwaltschaften aufscheinen, hätten sich zuletzt gehäuft, teilte OLG-Sprecher Reinhard Hinger am Freitag per Presseaussendung mit.