Journalistin Abu Akleh laut UNO wohl von israelischem Militär getötet

New York, Gaza, Tel Aviv – Die Vereinten Nationen sehen starke Hinweise dafür, dass die im Westjordanland getötete Journalistin Shirin Abu Akleh von der Kugel eines israelischen Soldaten getroffen wurde. Dies gehe aus einer Analyse von Videomaterial sowie der Befragung von Zeugen und Experten hervor, sagte eine Sprecherin der UN-Menschenrechtskommission am Freitag in Genf.