SPÖ vermutet Wahlkampffinanzierung durch Bauernzeitung

Wien – Inseratenschaltungen des Landwirtschaftsministeriums an ÖVP-Medien lassen bei der SPÖ weiterhin die Wogen hoch gehen. Ex-Ressortchefin Elisabeth Köstinger (ÖVP) war im Untersuchungsausschuss vorgehalten worden, Inseratenkosten des Ministeriums im Wahlkampfjahr 2017 an Produkte des Bauernbundes seien um 300.000 Euro gestiegen. Kurz danach seien der ÖVP von ihrer Teilorganisation Schulden in derselben Höhe erlassen worden. Die SPÖ vermutet versteckte Wahlkampffinanzierung.