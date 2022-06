Wanderer stürzte am Achensee 15 Meter über Böschung ab: schwer verletzt

Pertisau – Dramatische Szenen spielten sich am Freitagvormittag am Ufer des Achensees ab. Ein 70-Jähriger wanderte mit zwei Begleitern von Achenkirch den Gaisalmsteig bzw. Mariensteig entlang in Richtung Pertisau. Plötzlich stolperte der Mann, trat mit einem Fuß über den Wegrand und stürzte rund 15 Meter nahezu senkrecht über die Böschung ab.