Motorradlenkerin prallte bei Kals gegen Galerie und wurde schwer verletzt

Kals am Großglockner – Eine 67-Jährige war Freitagmittag auf der Kalser Landesstraße (L26) auf ihrem Motorrad talauswärts unterwegs. Bei der Galerie im Ortsteil Staniska verlor die Deutsche in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihre Maschine. Sie stürzte gegen die Galeriewand. Die schwer verletzte Frau wurde von der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. (TT.com)