Jahresnote einberechnet: „Bedenken, dass die Matura entwertet wird“

Die Reifeprüfungen haben laut einer Auswertung des Bildungsressorts in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch ähnliche Ergebnisse gebracht wie im Vorjahr. Die Jahresnote und etwaige Kompensationsprüfungen eingerechnet, haben an AHS und Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) über 99 Prozent Deutsch und Englisch positiv abgeschlossen. In Mathematik haben in beiden Schulformen jeweils 1,7 Prozent die schriftliche Prüfung nicht bestanden.