Unwetter im Unterland: Mure verlegte Gemeindestraße in Buch

Buch i. T. – Eine Mure verlegte am Freitagabend die Gemeindestraße in Buch in Tirol. Laut Feuerwehr drohten weitere Abgänge. Verletzt wurde niemand. Zudem sorgte der starke Regen im Unterland laut Leitstelle Tirol in mehreren Orten – wie Strass i. Z., Brixlegg, Reith im Alpbachtal oder Wörgl – für überschwemmte Keller. (TT)