Auflösung des Tiroler Landtags: Aufgalopp für wilden Wahlkampf

Innsbruck – Das Ergebnis war lange im Vorfeld bekannt, der Abstimmung war somit jedes Spannungselement entzogen. Lediglich gegen die zwei Stimmen der Liste Fritz nahm der Landtag in seiner Sondersitzung am Freitag den Dringlichkeitsantrag auf Auflösung an und ebnete damit den Weg für vorgezogene Neuwahlen am 25. September.