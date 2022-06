Autoscheiben und Glastür in Telfs zertrümmert: Verdächtiger ausgeforscht

Telfs – Am Donnerstag wurden in Telfs eine Glastüre und fünf Scheiben von geparkten Autos mit Steinen zertrümmert. Die Polizei konnte im Zuge einer Fahndung bald einen 28-Jährigen ausforschen. Es folgte eine Gegenüberstellung und die Einvernahme des Verdächtigen. Daraufhin wurde der Österreicher bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Laut Polizei laufen weitere Ermittlungen, ob der Mann an weiteren Sachbeschädigungen beteiligt gewesen sein könnte. (TT.com)