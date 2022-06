Trotz Problemen bei Test: "Artemis" soll im August starten

Trotz Problemen auch beim zweiten unbemannten Bodentest des krisengeplagten Raketensystems für die "Artemis"-Mission hat die US-Raumfahrtbehörde NASA grünes Licht für einen Teststart gegeben. Ende August solle das Raketensystem nach jetzigem Stand wieder auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral ausgerollt werden, um dann erstmals testweise abzuheben, teilte die NASA am Freitag mit. Mit der "Artemis"-Mission sollen mittelfristig auch wieder Menschen auf den Mond gebracht werden.

Das System - bestehend aus der Rakete "Space Launch System" und der "Orion"-Kapsel - war in den vergangenen Monaten auf dem Weltraumbahnhof zweimal umfangreich getestet worden, beide Male waren verschiedene Probleme aufgetreten. Bei diesen Tests habe das Team aber viel gelernt, sagte NASA-Manager Tom Whitmeyer bei einer Pressekonferenz. "Jetzt ist das Team bereit, den nächsten Schritt zu gehen und den Start vorzubereiten."

Mit der "Artemis"-Mission sollten eigentlich bis 2024 wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, erstmals auch eine Frau. Dies ist nun frühestens für 2025 geplant. Vier Astronauten sollen mit dem Raumfahrzeug "Orion" in die Mondumlaufbahn gebracht werden, wo zwei von ihnen dann auf ein Landegefährt umsteigen. Am Mond soll zudem eine Art Raumstation geschaffen werden, auch als Basis für einen bemannten Flug zum Mars - dies allerdings erst in fernerer Zukunft.