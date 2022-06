Management Center Innsbruck erneut top im U-Multirank der EU

Innsbruck – Zum wiederholten Mal listet das von der Europäischen Kommission initiierte „U-Multirank“ das Management Center Innsbruck (MCI) als Top-Performer unter den zahlreichen teilnehmenden Universitäten und Hochschulen. Mit 16 Top-Bewertungen setzt sich das MCI zudem an die Spitze des österreichischen Rankings. Hervorragende Bewertungen erhält die Hochschule in den Kategorien „Teaching & Learning“ sowie „Knowledge Transfer“.

„Ich freue mich sehr, dass unsere Anstrengungen Früchte tragen, Qualität ist das Ergebnis jahrelanger kontinuierlicher Aufbauarbeit“, erklärte MCI-Rektor Andreas Altmann in einer Aussendung. Auch Landesrätin Annette Leja zeigte sich zufrieden: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie engagiert am MCI-Standort gearbeitet wird. Ich gratuliere allen am MCI tätigen Personen zu dieser eindrucksvollen Auszeichnung.“ (TT)