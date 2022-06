"Jägerstätter" zurück in Tirol: Tödliche Überzeugung

Stumm – Keiner konnte ihn überzeugen. Nicht seine Frau, weder Bürgermeister noch Bischof. Denn der Jägerstätter war überzeugt. Überzeugt davon, dass es falsch ist, für „diese Verbrecher“ in den Krieg zu ziehen. Als einziger Bürger seiner Gemeinde St. Radegund hatte der Bauer gegen den Anschluss Österreichs an Nazideutschland gestimmt. Den Kriegsdienst hatte er später aus religiösen Gründen abgelehnt. Mit katholischen Werten war das, was an der Front und in Lagern geschah, nicht vereinbar. Auch wenn seine Überzeugung tödlich war. 1943 wurde Franz Jägerstätter von den Nazis in Berlin geköpft. Lange wurde dazu geschwiegen. 2007 wurde Franz Jägerstätter seliggesprochen.