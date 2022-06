„Potenzial der Frauen am Arbeitsmarkt ausschöpfen“

Lienz – Der Umbruch am Osttiroler Arbeitsmarkt war rasant: Bis vor wenigen Jahren hatte der Bezirk Arbeitslosenquoten von acht bis zehn Prozent verzeichnet. Heute hingegen ist fast kein Personal mehr zu finden – dieser Eindruck bot sich zumindest bei einer Podiumsdiskussion im Lienzer Sparkassensaal. Zum Thema „Arbeitsmarkt im Wandel“ sprachen Holger König von Liebherr, dem größten Arbeitgeber des Bezirks, Anna Geiger-Vergeiner, Eigentümerin des Hotel Traube in Lienz, Michaela Hysek-Unterweger, Geschäftsführerin der Unterweger Früchteküche und Wirtschaftskammer-Obfrau, sowie Arno Wohlfahrter, bis vor Kurzem noch Chef der Trenkwalder Personaldienste GmbH.

Michaela Hysek-Unterweger sieht auch Möglichkeiten im Bezirk selbst. „Das Potenzial bei den Frauen am Arbeitsmarkt ist nicht ausgeschöpft“, meint sie. Da müsse am Image und der Einstellung gearbeitet werden. „Solange eine Frau schief angeschaut wird, wenn sie ihr Kind in Betreuung gibt, überlegt sie es sich zweimal.“ Und Teilzeit, eine Viertagewoche und die Möglichkeit von Home-Office seien nicht nur ein Frauenthema. „Das spielt auch bei Männern ein Rolle.“ (co)