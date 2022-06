Almbauern im deutschsprachigen Raum rücken zusammen

Die Almwirtschaft habe eine große ökonomische, ökologische und kulturelle Bedeutung. „Mein Ziel ist, unsere Bergbauern bestmöglich zu unterstützen, damit Almwirtschaft auch in Zukunft möglich ist. Um die Almwirtschaft zu erhalten, müssen wir zusammenarbeiten“, betonte Totschnig in einer Aussendung nach dem Treffen. Deshalb habe er einen „länderüber-greifenden Schulterschluss zur Stärkung und nachhaltige Absicherung der Alm- und Berglandwirtschaft“ angeregt. „Die Details zur gemeinsamen Herangehensweise müssen nun ausgearbeitet werden“, so der Landwirtschaftsminister.

In Österreich betreiben rund 24.000 Betriebe Almwirtschaft. 2021 wurden an die 300.000 Rinder, 100.000 Schafe und 10.000 Ziegen auf insgesamt 8014 Almen aufgetrieben. Alles in allem beträgt die Almfutterfläche in Österreich über 300.000 Hektar. (TT)