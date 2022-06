Wahlkampffinanzierung: Bauernzeitung als Finanzvehikel für ÖVP?

Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger am Weg zum U-Ausschuss. © APA

Wien – Die SPÖ will aus Dokumenten des ÖVP-Untersuchungsausschusses Hinweise auf versteckte Wahlkampffinanzierung für die Türkisen aus Mitteln des Landwirtschaftsministeriums herausgelesen haben. Konkret geht es um Inseratenschaltungen der Bauernzeitung des ÖVP-Bauernbundes. Diese seien von 2016 auf 2017 um mehr als 350.000 Euro gestiegen, rechnen die Sozialdemokraten unter Berufung auf eine Auswertung des Rechnungshofs vor. SPÖ-Ausschussmann Kai Jan Krainer stellt einen Zusammenhang dieses Anstiegs mit einem Schuldenerlass des Bauernbundes für die ÖVP in der Höhe von 300.000 Euro in den Raum.

Entgeltliche Einschaltung

Das Landwirtschaftsministerium bestreitet die Zahlen. Zwar seien die Inserate bei der Bauernzeitung von 2015 auf 2016 gestiegen, dies aber nur von 159.000 Euro auf 189.000 Euro.

Die SPÖ brachte die Vorwürfe bei der Befragung der früheren türkisen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger im Ausschuss am Donnerstagabend vor. Köstinger war im Dezember 2017 in der türkis-blauen Koalition unter Sebastian Kurz in die Regierung gekommen. Heuer im Mai trat sie zurück.

Köstinger bestritt im Ausschuss, in Inseratenschaltungen für parteinahe Medien eingebunden gewesen zu sein. Thema im Ausschuss war aber auch ein E-Mail von Köstingers damaligem Pressesprecher Daniel Kosak an die zuständige Fachabteilung im Ministerium: „Ich habe heute in einem persönlichen Gespräch einen Gesamtrahmen von rund 110.000 Euro für die Bauernbund-Zeitung vereinbart.“ Krainer sieht darin eine Anweisung an die Beamten, die Vereinbarung durchzuführen. Auch die Fachabteilung habe darin einen Auftrag des Ministerbüros gesehen.

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent