Schulden: Lob und Kritik vom Rechnungshof an OeBFA

Wien – Einige positive Anmerkungen zur Zinsabsicherung und Kritik an manchen Verfahren gibt es vom Rechnungshof für die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). Diese managt die Schulden des Bundes. So habe die OeBFA das Kreditrisiko während der Covid-19-Pandemie begrenzt, indem sie keine unbesicherten Kreditrisiken aus Veranlagungen mehr einging und mit einem hohen Fixzinsenanteil niedrige Zinsen längerfristig absicherte.

Die OeBFA hat nicht nur für den Bund Schulden aufgenommen, sondern in dessen Auftrag auch für Länder und Rechtsträger. Damit hätten sich diese zwischen 2016 und 2020 nach Berechnung der OeBFA zwei Milliarden Euro an Finanzierungskosten erspart, weil die Konditionen des Bundes angewendet wurden, so der Rechnungshof.