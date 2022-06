Frühaufsteher feierten Lechweg-Jubiläum mit 16-Stunden-Tour

Reutte – Der Lechweg, entlang dessen pro Jahr zwischen 7000 und 8000 Wanderer gezählt werden, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass haben die Macher der grenzüberschreitenden Weitwanderroute eine exklusive Schnupper-Tour kreiert: den „Längsten Lechweg-Tag des Jahres“. Dabei erkundeten kürzlich 47 Teilnehmer gemeinsam mit dem Lechweg-Team in 16 Stunden zu Fuß sowie mit einem Shuttlebus die Highlights entlang der Strecke – kulinarische und kulturelle Genüsse in allen fünf Partnerregionen (Lech und Warth am Arlberg, Lechtal, Naturparkregion Reutte in Tirol sowie Füssen im Allgäu) inklusive.