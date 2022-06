Nissan setzt auf E-Power: Drei Motoren treiben den Juke Hybrid an

Paris – Wenn es um die Elektrifizierung bei Nissan geht, denken die meisten an den Leaf, jenes E-Fahrzeug, das zeitweise das weltweit am meisten verkaufte batterieelektrische Auto war. Diese Zeiten sind vorbei, mit dem größeren Ariya will Nissan neue Fans von Elektromobilität, natürlich zum höheren Tarif, gewinnen.

4WD bleibt ein Tabu für den Juke, auch in der neuen Hybrid-Version, die sich nun in Szene setzt. Diese lässt sich von einem 1,6-Liter-Benziner und einem Elektromotor sowie einem Startergenerator die Sporen geben. Der Verbrenner leistet bis zu 94 PS und stemmt ein maximales Drehmoment von 148 Newtonmetern, die Elektromaschine kann 49 PS und 205 Nm in die Waagschale legen. Der Startergenerator legt sich mit 15 Kilowatt ins Zeug. In Summe leistet der Juke Hybrid 25 Prozent mehr als der bisher erhältliche Dreizylinder, bis zu 20 Prozent ist er sparsamer. Nissan spricht von Verbrauchswerten von 5,0 bis 5,2 Litern Benzin je 100 Kilometer und von einem CO2-Ausstoß von 114 bis 117 Gramm je Kilometer.