Klima-Tipp: Mikl-Leitner empört mit Ballkleid-Sager

Kritik an Mikl-Leitner wegen einer Kleid-Äußerung.

Wien – Eine Äußerung der niederösterreichischen ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei einer Klima-Konferenz sorgt für Aufregung. Ihr Tipp via TV-Interview: Jeder könne bei sich selbst anfangen – „Das beginnt bei der Kleidung, dass man nicht zehn Ballkleider haben muss, sondern drei Ballkleider.“

Nicht nur in sozialen Netzwerken wird sie für diesen Sager in Zeiten hoher Inflation und Teuerung, ob der viele Menschen um die finanzielle Existenz bangen, heftig kritisiert. Auch Polit-Konkurrenten sind empört. „Diese Abgehobenheit passt leider gut zur mangelnden Treffsicherheit und Wirksamkeit des ÖVP-grünen Pakets zur Teuerung“, befindet etwa SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. Häme gibt und gab es ebenfalls, etwa von Christoph Grissemann und Dirk Stermann in „Willkommen Österreich“. (kale)