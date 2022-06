Plus

In den meisten Tiroler Orten finden am Sonntag die Herz-Jesu-Feiern statt. Doch in Weerberg wird an der alten Tradition festgehalten und schon am Freitag zieht eine eindrucksvolle Schar an Schützen, Fahnenabordnungen, Vereinen und Trachtlern durch den Ort.