Wanderer fanden in Mühlbachl Toten unter umgekipptem Auto

Mühlbachl – Am Freitagabend um 18.55 Uhr fanden Wanderer auf einem Forstweg in Mühlbachl einen umgekippten Pkw, unter dem ein 65-jähriger Mann eingeklemmt war. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, der Sprengelarzt konnte jedoch an der Unfallstelle nur noch den Tod des Mannes feststellen.