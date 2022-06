Endlich befreit von der Schimpfpflicht: Ein schneller Kombi bei BMW

München – Schnelle Kombis heißen ... jetzt auch M3 Touring. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn die BMW-Tuningschmiede M GmbH hat zwar Erfahrungen im Touring-Bau, aber zeitweise beschränkt auf den M5 (bis 2010). Die Rufe nach einem Pendant in der Mittelklasse, also nach einem M3 Touring gab es immer wieder, auf Resonanz stießen sie jedoch nicht. Nun, zum 50. Geburtstag der BMW-Submarke M, gönnt sich der bayerische Hersteller doch noch den Ausritt mit einem lang gezogenen M3 Competition Touring.

Das Fahrzeug ist 4,79 Meter lang, 1,9 Meter breit und 1,43 Meter hoch. Der Kofferraum des zivil gezeichneten Renntransporters fasst zwischen 500 und 1510 Liter, lässt sich also mit einer hohen Alltagstauglichkeit in Verbindung setzen.

Und was kann der M3 Touring? Zumindest kommt er recht flott in die Gänge. Von null auf 100 km/h beschleunigt der Sportkombi in 3,6 Sekunden, für den Sprint von null auf 200 km/h sind nur 12,9 Sekunden erforderlich. Die Höchstgeschwindigkeit liegt normalerweise bei 250 km/h, in Verbindung mit dem M Driver’s Package sind 280 km/h möglich. Zur atemberaubenden Elastizität noch ein paar Worte: Von 80 auf 120 km/h beschleunigt der M3 Touring im vierten Gang in 2,7 Sekunden, im fünften Gang sind es 3,5 Sekunden.