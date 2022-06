Coupé- und SUV-Elemente im 408: Peugeot beugt sich Crossover-Trend

Und das geht derzeit am besten mit einer Melange, einem Mix, einem Crossover. Der 408 verwendet auf einer Fahrzeuglänge von 4,69 Metern Elemente eines Coupés und eines Sport Utility Vehicles, von der Länge her auch eines Kombis. Ins Auge sticht der betont kurze vordere Überhang – und bestimmt nicht nur dieser. Weitere Glanzpunkte setzen die betonten Seitenschweller, die Kunststoffleisten rundum, der angedeutete Unterfahrschutz hinten mit einem Hauch von Diffusor. Der Kühlergrill geht fließend in die Lichtsignatur ein, diese ist betont schlank gezeichnet und wird flankiert von einem vertikalen Tagfahrlicht im Fangzahn-Design. Die Dachlinie senkt sich hinten im Bereich des einigermaßen flach stehenden Heckfensters markant ab und wird von einer Abrisskante am Heck eingehegt.