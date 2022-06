Hochwertiges Mountainbike beim KitzAlpBike-Marathon gestohlen

Kirchberg in Tirol – Am Samstag wurde gegen 12 Uhr Mittags in Kirchberg beim Zieleinlauf des KitzAlpBike-Marathons ein hochwertiges Mountainbike der Marke Specialized S-Works Epic gestohlen. Das schwarze Mountainbike war am Parkdeck abgestellt und hat laut Angaben der Polizei einen Wert um die 10.000 Euro.